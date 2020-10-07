شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر وظائف قيادية لحملة الماجستير في الموارد البشرية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وتضمنت الوظائف: مدير شؤون إدارة المواهب، درجة الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
بالإضافة إلى مدير التطوير التنظيمي: درجة الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
التقديم من خلال الرابط التالي:
مدير شؤون إدارة الكفاءات: هنا
-مدير التطوير التنظيمي هنا
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