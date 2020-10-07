شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر وظائف قيادية لحملة الماجستير في الموارد البشرية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وتضمنت الوظائف: مدير شؤون إدارة المواهب، درجة الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

بالإضافة إلى مدير التطوير التنظيمي: درجة الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

التقديم من خلال الرابط التالي:

مدير شؤون إدارة الكفاءات: هنا

-مدير التطوير التنظيمي هنا