القبض على مقيم ظهر في فيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بمكة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي ، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر، اتضح بأنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة. اظهر المزيد

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