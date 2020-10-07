عاجل .. أمير الكويت يزكى أخيه الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد

وصرح وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح، أن الأسرة الحاكمة، باركت تزكية أمير البلاد للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود فى خدمة الكويت.

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