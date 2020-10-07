عاجل .. إصابة النائبة التونسية عبير موسى بفيروس كورونا

وتعتبر عبير موسى من أكثر الشخصيات السياسية تأثيرا على شبكات التواصل الاجتماعى وتثير تحركاتها خصومها وأنصارها على حد سواء، إذ عرفت بنضالها المستميت ضد التطرف والإرهاب فى المجتمع التونسى وتحت قبة مجلس نواب الشعب.

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