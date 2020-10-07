السعودية تطالب الأمم المتحدة بالتصدى لخرق إيران الاتفاق النووى

وقال وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة، عصام بن سعد بن سعيد، فى بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء السعودى تطرق، خلال جلسة عقده الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا.

وشدد على مطالبة المملكة فى الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولى للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، بضرورة وقوف المجتمع الدولى أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى ترتكبها إيران وخاصة الاتفاق النووى.

وذكر مجلس الوزراء السعودى أن خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووى الإيرانى "لا تشكل أى رادع لإيران من تطلعاتها النووية"، داعيا إلى إعادة التأكيد على أهمية الالتزام بركائز معاهدة عدم الانتشار النووى.

ويواجه الاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى المبرم عام 2015 بين إيران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى أزمة منذ إعلان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، 2018 انسحاب بلاده من الصفقة، الأمر الذى ردت عليه طهران بخفض التزاماتها فى إطار الوثيقة.