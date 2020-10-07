السيرة الذاتية للشيخ مشعل الصباح ولي عهد الكويت الجديد

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، وسيتم ارسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد غداً.
من جانبه، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن أسرة آل صباح الكرام قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.
متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.
السيرة الذاتية.
ولد الشيخ مشعل الأحمد في الكويت عام 1940م، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية وكلية «هندن» للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية عام 1960.
والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980 ، وقد تحولت في عهده إلى إدارة «أمن الدولة».
وعُين من قبل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط، كما عُين بموجب المرسوم رقم ( 12 / 2004 ) الصادر في 13 أبريل 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.
ويعتبر الشيخ مشعل الأحمد أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها، والرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973.
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