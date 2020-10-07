السيرة الذاتية للشيخ مشعل الصباح ولي عهد الكويت الجديد

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، وسيتم ارسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد غداً.

من جانبه، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن أسرة آل صباح الكرام قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

السيرة الذاتية.

ولد الشيخ مشعل الأحمد في الكويت عام 1940م، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية وكلية «هندن» للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية عام 1960.

والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980 ، وقد تحولت في عهده إلى إدارة «أمن الدولة».

وعُين من قبل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط، كما عُين بموجب المرسوم رقم ( 12 / 2004 ) الصادر في 13 أبريل 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

ويعتبر الشيخ مشعل الأحمد أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها، والرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973.