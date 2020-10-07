الرئيس اللبناني: التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي إصلاح أساسي للخروج من...

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن المجتمع يتطلع باهتمام إلى ما ستسفر عنه نتائج التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان المركزي، باعتباره من الإصلاحات الأساسية التي أقرتها الحكومة في سبيل الخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ وفد شركة (ألفاريز ومارسال الدولية) والتي جرى التعاقد معها لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي.
وأضاف عون "أن عملية التدقيق يجب أن تتوصل إلى نتائج حاسمة ودقيقة وواضحة معززة بالمستندات والأدلة الثبوتية"، داعيًا أعضاء الوفد إلى مراجعته في حال وجد فريق التدقيق أية صعوبات في العمل حتى يمكن إزالة أسبابها بسرعة واستكمال المهمة، مذكّرًا بوجوب الالتزام بسرية العمل والمعلومات التي يحصلون عليها، وأن يقوموا بتقديم النتائج الفعلية للتدقيق الجنائي الذي كُلفوا به ضمن المهلة المحددة في العقد.
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