“هدف” و”الأمن السيبراني” يدعوان حديثي التخرج إلى التسجيل في برنامج تدريبي

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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حديثي التخرج من الجامعات والكليات السعودية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في تخصصات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، للتقديم على برنامج تدريب يختص بالتأهيل والتوظيف في الأمن السيبراني (CyberPro+)من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني على الرابط https://ncac.edu.sa
ويهدف برنامج التدريب ، إلى تأهيل خريجي الجامعات والكليات في مجالات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني وذلك للتوظيف في هذا المجال لدى منشآت القطاع الخاص ، بينما يتم تنفيذ البرنامج التدريبي المكثف بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”.
وأكد “هدف” والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أن أخر موعد لتسجيل الدفعة الأولى من البرنامج، يوم الأحد المقبل (11 أكتوبر 2020).
ويأتي البرنامج التدريبي، تفعيلا لاتفاقية تعاون وقعت في فبراير الماضي بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، للإسهام في تحقيق (رؤية المملكة 2030) من خلال تنمية القدرات البشرية الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل ورفع مشاركتهم.
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