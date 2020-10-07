نائبة إيطالية تفضح تمويل قطر للإرهاب فى أوروبا

طالبت البرلمانية الإيطالية سوزانا تشيكاردى، الاتحاد الأوروبى، بتحديد موقفه من قطر وبعض الجماعات الإرهابية. مشيرة فى تساؤلها المنشور على الصفحة الرسمية للبرلمان الأوروبى، إلى تمويل الدوحة لمراكز إسلامية ومنظمات دينية مرتبطة بالإخوان المسلمين الإرهابية، بما فى ذلك فى إيطاليا.





وقالت سوزانا، إن هذا يسبب قلقًا متزايدًا ومبررًا بشأن موقف قطر، ليس فقط فى أوروبا ولكن بين دول الخليج أيضًا، خصوصا أنه وفى يونيو 2017، قررت مجموعة من هذه الدول ودول عربية أخرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وأضافت سوزانا، إلى أنه وبالإضافة إلى الجماعات الإرهابية، عُرفت قطر منذ فترة طويلة بقربها من إيران، وكذلك تركيا والدول التى تدعم جماعة الإخوان المسلمين.

ووضعت سوزانا، قائمة من الأسئلة الموجهة للمثل السامى للرد عليها، وهى هل يوافق على أن المراكز الإسلامية فى إيطاليا الممولة من قطر قد تؤدى إلى التطرف؟، وهل هو قادر على تقديم تفاصيل كاملة عن الروابط بين قطر وبعض الجماعات الإرهابية؟، وإذا كان الأمر كذلك، فهل سيقيم جدوى فرض إجراءات تقييدية على قطر من أجل كبح مساعداتها المالية فى أوروبا؟