ليبيا تعتذر عن رئاسة الجامعة العربية

ووفق بيان للمتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوى، أبلغ صالح الشماخى، المندوب الليبى بالجامعة العربية، أمانتها العامة باعتذار بلاده عن رئاسة الدورة الحالية للمجلس.
وأضاف أن "ليبيا تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة فى ظروف أفضل وتتمسك بحقها فى الرئاسة وفقا للنظام الداخلى، وحسب الترتيب المعمول به".
وجاء اختيار ليبيا لرئاسة الدورة الحالية (154) لمجلس الجامعة العربية، وفق الترتيب الهجائى لأسماء الدول الأعضاء فى الجامعة، واستنادا إلى نص المادة السادسة من النظام الداخلى.
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