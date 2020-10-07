- 1/2
- 2/2
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وقال ترامب في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “سمحت برفع السرية الكاملة عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، وهي خدعة روسيا، بالإضافة للوثائق المتعلقة بفضيحة البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون”.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد حذرت يوم أمس الثلاثاء , من تهديدات خارجية لأمن الانتخابات الرئاسية المنعقدة بداية الشهر المقبل.
ورجحت الوزارة في تقرير أن روسيا قد تكون عنصر تأثير سري رئيسي، والجهة التي تبث معلومات مغلوطة ومعلومات مضللة داخل البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يرفع السرية عن تحقيقات حول تدخل روسيا بانتخابات 2016 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.