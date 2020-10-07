رئاسة الحرمين: لا إصابات بكورونا بين المعتمرين

وقال متحدث باسم شؤون الحرمين، إن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة فى المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة، وهى محور الوقاية، والتطهير والتفويج والتوعية. وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين قد استعدت لاستقبال أول وفود لموسم العمرة، والتى سوف تكون بشكل يومى مقسمة على 6 فترات. ولكل مرحلة حددت الجهات المعنية بعد القرار بفتح موسم العمرة 30% من الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام والتى تمثل 6 آلاف، خصص لهم 3 ساعات لإتمام مناسكهم من العمرة والطواف.

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