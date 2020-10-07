لبنان : دعوات لسرعة تجهيز المستشفيات لاستقبال حالات كورونا من نزلاء السجون

جاء ذلك خلال اجتماع "لجنة الرعاية الصحية فى السجون لمواجهة وباء كورونا" والذى عقد اليوم برئاسة نقيب أطباء لبنان شرف أبو شرف، وحضور نقباء المحامين والممرضين والجمعيات الطبية المتخصصة، لمناقشة وضع السجون الصحى فى ظل وجود إصابات بكورونا بين عدد من نزلاء السجون.

وأشار المجتمعون إلى أن تجهيز المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الإصابة بكورونا من السجناء والمواطنين، لا يزال دون المستوى المطلوب، مشددين على أن الوضع يتطلب سرعة الانتهاء من هذه التجهيزات فى غضون أسبوعين بما يحمى حياة اللبنانيين فى ظل الانتشار السريع للوباء.

وأضافوا أن التقارير كشفت عن عدم تجاوب بعض السجناء فى سجن روميه المركزى (بمحافظة جبل لبنان) مع التدابير الوقائية من وباء كورونا ورفضهم التقيد بالإجراءات الصحية، الأمر الذى يشكل خطرا عليهم وعلى السجناء الباقين غير المصابين، وينذر بتفشى الوباء داخل أسوار السجن.

وطالب المجتمعون بإعطاء لقاح الأنفلونزا لنزلاء السجون، وخصوصا لكبار السن منهم ومن يعانون من أمراض مزمنة، والبدء فى بناء سجون جديدة فى ظل الاكتظاظ الكبير الذى تعانى منه السجون اللبنانية.

وكان جهاز قوى الأمن الداخلى فى لبنان (الشرطة) قد أعلن مؤخرا اكتشاف 614 حالة إصابة بوباء كورونا بين نزلاء سجنين مركزيين، مؤكدا أن جميع السجناء المصابين حالتهم مستقرة ووضعهم الصحى خارج دائرة الخطر، وأنهم قيد المتابعة من قبل الأطباء ومنظمة الصحة العالمية.