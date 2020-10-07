الأردن : تحدى كورونا اختلف بتزايد الإصابات ويتطلب إجراءات استباقية

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال ترؤس الدكتور الرزاز الاجتماع الأول لفريق الدعم اللوجستى للصحة العامة الذى عقد اليوم الاربعاء فى وزارة الصحة، لبحث آلية دعم الوزارة بالإعمال الإدارية واللوجستية فى مختلف المجالات للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا فى الأردن.
وحذر الرزاز، من أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وفقا للمتتالية الهندسية من حيث الأسابيع والأيام قد يجعلنا نستعد للسيناريو الأسوأ، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود والتأكد من مدى جاهزية النظام الصحى من حيث عدد غرف العزل والعناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعى فى حال تضاعفت أعداد الحالات.
وأكد الرزاز، أن القرارات التى اتخذت من حيث تعليق دوام المدارس والجامعات وتحويل التعليم فيهما عن بُعد، وفرض حظر تجول شامل يومى الجمعة والسبت، قد تسهم فى الحد من ارتفاع الإصابات، مع الإشارة إلى أهمية استثمار البنية التحتية فى طريقة التعامل مع الجائحة.
وقال الرزاز، إن الدولة تتوجه نحو السيطرة على مدخلات العملية الصحية وتوظيف الإمكانيات والموارد المتاحة بشكل متكامل من جميع القطاعات للسيطرة على انتشار الوباء والحد منه.
ودعا رئيس الوزراء أعضاء الفريق للاجتماع بصورة يومية مع إصدار تقرير يومى عن احتياجات وزارة الصحة من أجل تذليل الصعوبات التى تواجهها، لافتا إلى أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد.
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