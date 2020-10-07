الصحة السعودية : 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكر بيان أصدرته الصحة السعودية، وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 323 ألفا و208 حالات بإضافة (596) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ إجمالى الوفيات جراء الفيروس 4947 حالة، بإضافة 24 حالة وفاة جديدة.

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