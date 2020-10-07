السودان : استئناف العمل فى ميناء بورتسودان الجنوبى

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أنه تم الاتفاق على فتح الميناء فى جلسة حوارية بين ممثلى المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، والطرف المكلف من رئاسة الشرطة السودانية بالوقوف على الأحوال الأمنية بولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان).

وقال والى ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراى، فى تصريحات صحفية، إن الاتفاق على فتح الميناء تم بناء على عدة نقاط تتمركز حول الوصول إلى نتائج إيجابية لـ "مسار الشرق" فى مفاوضات جوبا للسلام.

وأضاف "الجلسة الحوارية تضمنت التحفظات اللازمة للحيلولة دون حدوث اختراقات لما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة، خاصة التركيزعلى نصب سرداق المعتصمين بعيدا عن بوابة الميناء، وتأمين وصول العاملين وحركة العمل داخل الميناء، وذلك تحت إشراف الشرطة".

كان مجلس الأمن والدفاع السودانى، قرر تكوين لجان لمعالجة قضايا شرق السودان، إضافة إلى لجنة تحضيرية، برئاسة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالى، للإعداد للمؤتمر التشاورى الدستورى الجامع لمواطنى شرق السودان، بشأن اتفاقية السلام التى تم توقيعها بجوبا مؤخراَ.

وقال اللواء يس إبراهيم يس وزير الدفاع السودانى، فى تصريح صحفى، إن المجلس اتخذ قرارات واضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والإعتصام، على ألا تكون على حساب المرافق الحيوية الهامة، مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ (فى إشارة إلى طريق رئيسى وميناء بورتسودان الجنوبى)، لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومى وعلاقات السودان الخارجية.