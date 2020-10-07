الصحة اللبنانية : تسجيل 1453 إصابة جديدة بكورونا و 9 حالات وفاة

وأوضحت الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، أن العدد التراكمى للإصابات منذ 21 فبراير الماضى بلغ 48377، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات​ إلى 433، مبينة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 630، من بينها 167 فى العناية المركّزة.

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