عون: الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة تبدأ الأسبوع المقبل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء إن مجلس النواب سيجتمع في 15 أكتوبر "لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين سياسيين قولهما إن عون حدد الموعد للضغط على الزعماء السياسيين لبدء التشاور فيما بينهم وبحث الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء.
وقال مصدر سياسي بارز: "لا أحد يتحدث مع الآخر والاتصالات مع الفرنسيين قطعت تقريبا". وأضاف أنه لم تطرح بعد أسماء للترشح لرئاسة الوزراء.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مجددا اليوم الأربعاء، أنه من الضروري أن يعمل لبنان على تشكيل حكومة "وإلا فإن الدولة تواجه خطر الزوال".
وقال في جلسة للجمعية الوطنية إن فرنسا أرجأت مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان لشهر نوفمبر، لكن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي في الأيام القادمة للتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة.
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