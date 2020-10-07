الجمعة .. ملك المغرب يوجه خطابا للبرلمان

وأفادت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية فى بيان اليوم الأربعاء، بأنه "أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية التى أقرتها السلطات المغربية بتوجيهات ملكية للحد من انتشار وباء كوفيد 19، سيوجه الملك محمد السادس خطاب الافتتاح من القصر الملكى بالرباط، وسيتم نقله مباشرة داخل البرلمان، ويبث على عبر الإذاعة وشاشة التلفزيون، يوم الجمعة.

وأضاف البيان أن: "الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته بهدف ضمان سلامة البرلمانيين، لاسيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة".