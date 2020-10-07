جريمة فى قصور الحمدين.. شقيق تميم يصعق عاملا هنديا بالكهرباء بسبب كلب

وأشار الفيديو الذى نشرته "خباياهم"، وهى تعرف نفسها على أنها منصة عربية شبابية مستقلة، إلى أن العامل الهندى أساء معاملة الكلب الخاص بشقيق تميم بن حمد، فقام خالد بن حمد بصعق العامل الهندى، باستخدام طوق إلكترونى لتدريب الكلاب.
كما أجبر الأمير القطرى زملاء العامل على مشاهدة التعذيب، وهو ما يفضح النزعة السادية لأبناء حمد بن خليفة تجاه العمال الأجانب.
وبين التقرير أن موظف سابق لدى خالد بن حمد آل ثانى، هو الذى كشف وقائع الحادث بتفاصيله كاملا، كما كشف عن المزيد من الاتهامات الوحشية التى يقوم بها شقيق تميم بن حمد، وأبرزها إدارة عمليات اتجار بالبشر داخل نادى السيارات، وجلب العمالة متعددى الجنسيات للعمل والإقامة هناك رغما عنهم.
وتتوالى فضائح الأمير خالد بن حمد يوم بعد الآخر فى الإعلام الدولى والأجنبى، حيث كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، مؤخرا عن نسخة من دعوى مدنية اتحادية تم رفعها فى ماساتشوستس الأمريكية ضد شقيق الأمير القطرى.
وتقول أوراق المحكمة المقدمة من قبل 6 أمريكيين كانوا يعملون عند شقيق تميم، إنه أمر 2 من موظفيه الأمريكيين بقتل الناس وهدد بقتل الموظفين بنفسه، وقام بالتحرش بأحذ الممرضين الذكور.
ويبدو أن تكرار الانتهاكات فى قصور الحكم لنظام الحمدين لم تتوقف، فلا شيء سوى هذه الجرائم، بإمكانها أن تصف لنا حقيقة وطبيعة ملف حقوق الإنسان فى قطر.
وتؤكد العديد من التقارير الغربية أن أفراد تنظيم الحمدين والأسرة الحاكمة فى قطر، يرتكبون جرائم وحشية ضد العمالة الخارجية فى الدوحة.
وكشف العديد من العمال الآسيويين عن فضائح عديدة يتم ارتكابها فى قطر، ما يشير استمرار السياسة القطرية التى تقم على ارتكاب الوحشية ضد العاملين فى الدوحة.
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