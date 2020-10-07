العاهل الأردنى يكلف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة

وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، قد قبل استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز، السبت الماضى، وكلفه بالاستمرار فى تصريف الأعمال لحين اختيار من سيخلفه فى المنصب، بحسب ما أورده الديوان الملكى.

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