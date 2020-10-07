التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة



صرح التلفزيون الرسمي السعودي إن التحالف العربي أعلن، اليوم الأربعاء، اعتراض طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المملكة.

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بقيادة السعودية العقيد الركن تركي المالكي في بيان: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية".

وأضاف أن الطائرة المفخخة أطلقتها الجماعة المسلحة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وخلال الفترة القليلة الماضية، صعدت "أنصار الله" من هجماتها تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة بشكل متواصل.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن، لمواجهة جماعة "أنصار الله" وحلفائها، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بين قوات الحكومة المدعومة من التحالف من جهة، والحوثيين من الجهة الثانية، في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد.