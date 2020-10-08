السلطات التونسية تلجأ لحظر التجول لمواجهة فيروس كورونا

وكانت رجاء الطرابلسى والى سوسة، أعلنت فى الأول من أكتوبر، فرض حظر التجول فى كامل الولايات التونسية لمدة أسبوعين، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد
ونجحت تونس فى احتواء انتشار الفيروس على أراضيها نتيجة فرض تدابير صارمة منذ ظهور أولى الإصابات بداية مارس، لكن عدد الإصابات شهد ارتفاعا خلال الأيام الماضية.
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