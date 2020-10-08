منعت الهيئة العامة للنقل، تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، بعد رصد انتشار ظاهرة ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي.
وأشارت الهيئة إلى أن ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، تنتج عنها آثار سلبية من الناحية الأمنية والتنظيمية، المتمثلة في عدم القدرة على متابعة عمليات النقل ورصد التجاوزات، واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة.
واستثنت الهيئة العامة للنقل من القرار، الشاحنات التي تقوم بعمليات التحميل إلى بلد “الشاحنة” في طريق عودتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منع الشاحنات الأجنبية من تحميل البضائع داخل المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.