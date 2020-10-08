بايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع ،اليوم الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد. #مجلس_الأمة الكويتي يبايع بالإجماع #الشيخ_مشعل_الأحمد_الصباح وليًا المصدر: تاريخ النشر:الخميس 08 أكتوبر 2020 6:57 GMT تاريخ التحديث:الخميس 08 أكتوبر 2020 7:17 GMT بايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع ،اليوم الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد. وأدى الشيخ مشعل اليمين الدستورية أمام المجلس. وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الصباح أمس الأربعاء مرسوما أميريا بتزكية أخيه الأصغر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (80 عاما) وليا للعهد في الكويت. وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح إن ”أسرة ال صباح الكرام قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت“. وبموجب الدستور يكون تعيين ولي العهد بأمر أميري ومبايعة من مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتتم المبايعة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. والشيخ مشعل هو الأخ الأصغر لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح. وولد الشيخ مشعل -وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، من زوجته مريم مريط الحويلة- في الكويت عام 1940، ونشأ فيها، ثم درس في بريطانيا حيث تخرج عام 1960 في كلية هندون للشرطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمة الكويتي يبايع الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد‎ بالإجماع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ارم وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.