صور.. آلاف الأشخاص يحيون أربعينية الحسين فى العراق رغم كورونا





رغم جائحة كورونا ، وارتفاع عدد الحالات فى العراق، تجمع آلاف الأشخاص فى منطقة صغيرة فى كربلاء دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى أو ارتداء الكمامات لإحياء مناسبة أربعينية الإمام الحسين.

كما تظاهر المئات من جماعات الحراك الاحتجاجى فى كربلاء، ورددوا شعارات مناهضة لإيران، وأظهرت صور وأفلام فيديو تداولها ناشطون عناصر الأمن وهى تشن هجوما بالهراوات وتفرق جموع المتظاهرين. وتشارك جماعات "حراك تشرين" الذى انطلق فى أكتوبر2019 فى مواكب عزاء خاصة فى موسم زيارة أربعينية الإمام الحسين التى تصادف هذه الأيام، وغالبا ما يحمل المشاركون فى موكب العزاء صور الشباب من المتظاهرين الذين سقطوا قتلى على يد القوات الأمنية منذ انطلاق الاحتجاجات قبل عامين.

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