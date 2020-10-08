مجلس الأمة الكويتى يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد

بايع مجلس الأمة اليوم الخميس، بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، بإجماع الحضور 59 عضواً. وأثنى النواب خلال جلسة المبايعة على اختيار الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد، مشيدين بالخطوة السريعة لحضرة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في تزكية سموه.

وأكد النواب أن قرار اختيار الشيخ نواف، سيدفع البلاد إلى مزيد من الاستقرار، مستذكرين بهذه المناسبة بكثير من الوفاء الرجال الأوائل الذين ساهموا في وضع الدستور ودوره في الانتقال السلس للسلطة.

من جانبه، توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بالتهنئة لسمو الشيخ مشعل الأحمد بمبايعة مجلس الأمة لسموه، بالإجماع ولياً للعهد، مضيفاً: «ترفع الجلسة لحين دخول سمو ولي العهد القاعة لاستكمال باقي الإجراءات الدستورية». وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الأربعاء أمراً أميرياً، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد. وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، أن أسرة آل صباح، قد باركت تزكية الشيخ نواف الأحمد، للشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.