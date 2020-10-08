أردوغان يوجه تهديدات ضمنية لدول خليجية

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديدات ضمنية لدول في منطقة الخليج، متهما إياها بالسعي لنشر الفوضى.

ولم يسم أردوغان دولا بعينها إلا أنه قال في تصريح نشرته وكالة ”الأناضول“ الرسمية إنه ”يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج، باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى“.

وزعم أردوغان أن ”تركيا بوجودها العسكري لا تساهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في قطر فحسب، إنما في منطقة الخليج برمتها“.

وتحدث أردوغان عن الوجود التركي في سوريا، قائلا إن ”تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد وسننهي وجودنا فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة هناك“.

وحول العلاقة مع الولايات المتحدة، قال الرئيس التركي: ”سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم الديمقراطية وإنهاء حالة عدم الاستقرار“.