أمير الكويت: نثق فى الشيخ مشعل لمواصلة العطاء فى خدمة البلاد وتحقيق مصالحها

جاء ذلك بعد أداء الشيخ مشعل الأحمد، اليمين الدستورية، اليوم الخميس، وليا للعهد أمام أمير الكويت ومجلس الأمة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر أمس الأربعاء، أمرا أميريا بتزكية أخيه نائب رئيس الحرس الوطنى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح، أن الأسرة الحاكمة، باركت تزكية أمير البلاد للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود فى خدمة الكويت.