الأسد: الحرب فى سوريا لم تنته بعد

وقال الأسد، فى مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إنه "يوجد إرهابيون يحتلون بعض مناطق بلادنا ويرتكبون مختلف أنواع الجرائم والاغتيالات والجرائم الأخرى.. فإن الحرب لم تنتهِ، وأعتقد أن مشغليهم حريصون على جعلها تستمر لوقت طويل. وهذا ما نعتقده".

وعن أهم نقاط التحول فى هذه الحرب، أوضح الأسد:" أن هناك العديد من نقاط التحوّل التى يمكننى ذكرها، وليس نقطة واحدة. كانت نقطة التحوّل الأولى فى عام 2013، عندما بدأنا بتحرير العديد من المناطق، خصوصاً فى وسط سوريا، من جبهة النصرة. ثم فى عام 2014، كانت نقطة التحول فى الاتجاه الآخر، عندما ظهر تنظيم داعش فجأة، وبدعم أمريكي، واحتل جزءاً مهماً جداً من سوريا والعراق فى الوقت نفسه."

وشدد الأسد على أن إحدى النقاط الأخرى كانت مع قدوم الروس، وقال:" ان نقطة التحوّل الأخرى كانت عندما جاء الروس إلى سوريا عام 2015، وبدأنا معاً بتحرير العديد من المناطق، فى تلك المرحلة بعد قدوم الروس لدعم الجيش السوري، تمثلت نقطة التحوّل فى تحرير الجزء الشرقى من حلب. وهنا بدأ تحرير مناطق أخرى من سوريا ابتداءً من هذه النقطة."

وأضاف:" كان ذلك مهماً بالنظر إلى أهمية حلب، ولأن تلك كانت بداية التحرير واسع النطاق الذى استمر لاحقاً وصولاً إلى دمشق، وإلى باقى مناطق حلب مؤخراً، ومن ثم مناطق أخرى فى الجزء الشرقى من سوريا وفى الجزء الجنوبي. إذاً، كانت هذه نقاط التحوّل الرئيسية، وإذا جمعتها معاً فستجد أن جميعها نقاط تحول استراتيجية، وجميعها غيرت مسار هذه الحرب".