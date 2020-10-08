شرطة الجوف تطيح بـ4 أشخاص أتلفوا أجهزة الرصد الآلي على الطرق

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة عمدًا.
وأشار “النومس” إلى توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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