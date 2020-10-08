خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 779 إصابة جديدة بـ كورونا

وأوضح المركز - فى بيان اليوم الخميس، أن عدد الإصابات الجديدة موزع كالآتى: 569 إصابة جديدة و210 حالات مخالطة، بالإضافة لتسجيل 299 حالة تماثلت للشفاء، و8 حالات وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.