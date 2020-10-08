فلسطين: تسجيل 416 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 4 حالات وفاة، و631 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من فيروس كورونا فى فلسطين بلغت 85.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 45 مريضا فى غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.