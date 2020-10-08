الجامعة العربية توقع كطرف شاهد على اتفاق جوبا للسلام فى السودان

جاء ذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت صباح اليوم الخميس، فى جوبا بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني، وقيادات الحركات المسلحة السودانية، وكبار مسئولى حكومة جنوب السودان، حيث قام بالتوقيع على الاتفاق السفير خالد عبد الرحيم عبد الغفار، مبعوث جامعة الدول العربية ورئيس بعثتها فى جوبا.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، جدد بهذه المناسبة ترحيبه بهذا الاتفاق التاريخى وأثنى على الشجاعة والروح الوطنية العالية التى تحلت بها قيادات الدولة السودانية والحركات المسلحة فى سبيل التوصل إليها.

كما أكد أن توقيع الجامعة كشاهد على اتفاق السلام إنما يأتى فى سياق التزامها الأصيل والكامل بالوقوف بجانب السودان وأهله فى كل ما يحقق للبلاد السلام والاستقرار والتنمية، ويساهم فى استكمال وإنجاح مسيرة واستحقاقات المرحلة الانتقالية التى توافق السودانيون عليها فى وثائق المرحلة الانتقالية.