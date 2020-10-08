استعداد الاتحاد .. للعام القادم على ما يرام

* استعداد الفريق الاتحادي لكرة القدم للعام القادم على ما يرام ، تمارين مكثفة وتدريبات قوية متنوعة ، حضور لافت وانتظام مميز ، ناقص الأهم : ألا وهو توفير الاحتياجات العناصرية المرجحة المؤثرة باستمرار ، حتى يتكلل ذلكم العمل بالتوفيق والنجاح ، وغير ذلك سيكون هباء منثورا للأسف .

*اللاعب الطموح يتفرغ لأداء مهامه بكل جدية وتفان وإخلاص ، يتفاعل بكل إيجابية ، يحضر بكل فاعلية متكاملة ذهنيا وفنيا ، وأما من يتفرغ لتبريرات أكثر من الاهتمام بمهامه الأساسية ، فأكيد سيكون عنوانه الفشل الذريع .

*العمود الفقري لأي فريق كرة قدم في غاية الأهمية القصوى ، لذا متى يتوفر ذلكم العمود الفقري بجودة عالية ، سيكون هذا الفريق أو ذاك في أوج عطاءاته .

*أي إدارة لا تستطيع توفير الاحتياجات الهامة الضرورية ، عليها المغادرة بكل تقدير واحترام ، ذلكم سيحسب لهم كثيرا ، نظرا للإثار والتضحية ، ولكن الاستمرار بكل سوء يحسب عليها للأبد .

*الاستقطابات لأبد أن تكون مبنية على أسس ومعايير فنية عالية الجودة ، وأما أن تكون استقطابات ارتجالية فستبؤ بالفشل الذريع دون شك .

* بعض القنوات والبرامج جندت كل طاقاتها لاحتواء كل من يريد يتهجم على نادي الاتحاد ورجاله الأوفياء وبشكل فاضح وواضح ، من يوقف تلك الغوغائية ؟

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي / حمزة السيد