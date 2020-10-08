الأمم المتحدة تدين قصف مدينة الباب السورية

أدان كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا، عمران ريزا، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمى للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، كيفن كينيدى، القصف المروع بمدينة الباب بريف حلب الشرقى.





وعبر المسؤولان فى الأمم المتحدة فى بيان عن تعازيهما العميقة لأسر الضحايا والمتضررين من الهجوم. وقال المسؤولان، إنه بعد أكثر من تسع سنوات من الأزمة، عانى المدنيون الذين يعيشون فى سوريا بالفعل من المعاناة والحرمان لفترة طويلة جدًا، مطالبين جميع الأطراف على الالتزام الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى لضمان سلامة وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

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