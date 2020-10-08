إدارة المخاطر وضرورة تطبيق التحليل البيئي في الجامعات

تعرف المخاطر بأنها حدث مستقبلي ، قد يحدث وقد لايحدث ،وفي حالة حدوث هذا الحدث ،سيكون له تأثير إما إيجابياً أو سلبياً.

ويتم تحديد المخاطر بعدة استراتيجيات متبعة،تختلف من منظمة إلى أخرى ومن موظف لآخر.

ومن أبرز هذه الأساليب الممكن استخدامها لإدارة المخاطر بالمنظمات الجامعية:

العصف الذهني،تحليل السلامة الوظيفية،قائمة المخاطر السابقة، الافتراضات ومشاركات فريق العمل .

ونلاحظ هناك ارتباطاً وثيقاً بين المخاطرة وعدم التأكد، لان المخاطرة هي احتمال وقوع امر غير متوقع الوقوع ، بينما الأمور المتوقعة لايحيط بها الخطر.

وتتمثل مصادر المخاطر على مستوى المنظمات الجامعية :مخاطر التوقف عن آداء العمل بشكل جيد، مخاطر بيئة العمل ،مخاطر الإدارة.

ومن أبرز مسؤوليات إدارة المخاطر بالمنظمات الجامعية:وضع السياسات اللازمة لتطبيق مبادئ إدارة المخاطر،إنشاء إطار متكامل لإدارة المخاطر ، التأكد من أن جميع الموظفين يدركون تماما المخاطر داخل البيئة

ومصفوفة الخطر تكون وفق النموذج التالي:

أولوية الخطر =مستوى الخطورة * احتمالية الحدوث

وقابلت في الآونة الأخيرة النظم الإدارية الجامعية عدة تحديات وتغيرات تكنولوجية ، وكل ذلك زاد من أهمية القرار الاستراتيجي.

وبعد أزمة كورونا أستوجبت التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية لمؤسسات التعليم العالي إحداث تغييرات جوهرية واتباع إجراءات لم تكن متبعة سابقاً.

وتعد عملية التحليل البيئي بالجامعات أهم عنصر من عناصر الإدارة الاستراتيجية ،والذي يُعَرّف بأنه تشخيص بيئات متعددة للجامعة وعملياتها وتؤدي لتحديد الفرص المتاحة أمام المؤسسة، ومعرفة الهدف الرئيسي من التحليل البيئي.

وأؤمن دائما أن نجاح الجامعات التعليمية يتوقف على مدى دراستها للعوامل البيئية الداخلية والخارجية المؤثرة .

ويعد أسلوب المقارنة المرجعية احد الاساليب الفعالة في التقييم الذاتي ،والذي سيفيد كثيراً بعد خصخصة الجامعات السعودية ،والتي يجب على مؤسسات التعليم أن تتبناه كطريقة لمقارنة خدماتها وبرامجها ونتائج آدائها مع منافسيها المتميزين .

والمقارنة المرجعية تُمَكّن المؤسسات التعليمية من معرفة المعدل الذي يسير به تطور المنافسون وقدرتهم على اكتساب المعارف والإبداع ، فإذا كان معدل المؤسسة التعليمية أقل من معدلات المنافسين هذا يعتبر مؤشر خطر ويجب التنبه لذلك.

و اليابان هي من أولى الدول التي طبقت المقارنة المرجعية على نطاق واسع وأثبتت نجاحه.

وبعد التأكيد على أهمية التحليل البيئي يجب الالتفات أيضاً لأهمية إدارة المخاطر بالجامعات ،خصوصا بعد خصخصة الجامعات السعودية أو مايسمى بحوكمة القطاع العام وضرورة الإستعانه بمتخصصين في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر ،من خلال الإعتماد على أدوات التخطيط الاستراتيجي

وSIX SIGMA ومصفوفة المخاطر .

ويحب أن تشمل مهام حديثه تضاف للمهام السابقة لمعالجة مشاكل التعليم كالمشاكل التي برزت خلال أزمة كورونا ، ووضع خطط احتياطيه لأي ظرف طارئ لاقدر الله وجاهزيتها عند احتياجها ،ويضاف لمهامه ايضا تجارب الطلبة من خلال الاقسام المتاحة، ومواجهة مستقبل الوظائف لهذه الاقسام ،وقياس مخرجات كل جامعة من خلال ماحققته من إنجاز ونسبة شغل وظائف المنطقة من خريجين هذه الجامعة وكل منطقه كم تحتاج خريج من كل قسم .

بقلم

مشاعل حباب شباب العصيمي

أكاديمية وكاتبة