المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لمكافحة كورونا

وقال بيان مجلس الحكومة، الخميس، إنه "حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدى لانتشار جائحة "كوفيد 19"، تقرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطنى من يوم السبت 10 أكتوبر إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020".

وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة، وزير التعليم السعيد أمزازى، فى تصريح صحفى إن "الحكومة أجازت للسلطات المحلية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التى يستلزمها حفظ النظام العام الصحى"،

وأكد أن تمديد حالة الطوارئ الصحية فى المملكة تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس فى المملكة فحسب، بل بمختلف دول العالم، وأضاف: "للأسف، ما تزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التى تصلنا من مختلف الدول، خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا فى عدد الحالات المسجلة يوميا، وارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة فى بعض الدول".

وسجل المغرب، أمس الأربعاء، 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 140024 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى 2 مارس الماضى فى المغرب.

وسجلت وزارة الصحة وفاة 29 حالة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 2439 حالة، فيما تم التأكد من شفاء 2788 حالة لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 118142.