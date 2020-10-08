ضربت هذه الكلمة بيدٍ من حديدٍ الوسط الرياضي بشكل عام والإعلام الرياضي بشكل خاص أبان تولي معالي المستشار تركي آل الشيخ رئاسة هيئة الرياضة آنذاك وقطعت حبال المتسلقين على جداره ونظمته ووجهت بوصلته تجاه الوطن اولاً ثم الميول ثانياً بعيداً عن تصفية الحسابات ونظام الشللية.

جاءت حتوحشنا لتنتشل الإعلام الرياضي من حروب ٍإعلامية استمرت لعقود من الزمن تصدرها بعض الإعلاميين المحسوبين على الأندية الجماهيرية بمشاركة بعض رؤساء الأندية والقائمين عليها، مما أذكى روح التعصب الرياضي في مدرجاتنا وبين جماهيرنا بكافة فئاتهم العمرية بل ضربت النسيج الاجتماعي لتسهم في التفكك الأسري نتيجة الطلاق او العداوة وقطع الأرحام وقد يصل الأمر إلى الوفاة لا سمح الله، ولكن حينما يصل بنا التعصب والغلو الرياضي لتقديم مصلحة الميول على الوطن داخلياً أو خارجياً هنا نحتاج حتوحشنا.

تعرض الوسط الرياضي مؤخراً لموجةٍ من التعصب الرياضي الأعمى !!! لتظهرعلى السطح مجدداً وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي وغياب الجهات الرقابية في زيادة فتيلها لتفرز لنا حراكا إعلاميا يندى له الجبين وينذر بانحطاطٍ في مستوى الذوق الرياضي العام والذي لا يمثل ما وصلنا إليه من تقدمٍ كرويٍ ورياضيٍ في ظل دعمٍ حكوميٍ سخيٍ لقطاع الشباب تمثل في تخصيص حقيبةٍ وزاريةٍ تحت مسمى وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يعمل جاهداً لتحقيق رؤيتنا 2030 م رياضياً.

لازلت اتسائل!!! اين دور وزارة الإعلام؟! في متابعة الوسط الرياضي فيما يخصها كجهةٍ رقابية ٍ تملك السلطة القانونية لمحاسبة المخالفين أيا كانوا ! .

ختاماً اتمنى ان تعود حتوحشنا قريباً من قبل القائمين على الإعلام الرياضي بأي صيغةٍ أو صفةٍ كانت لتخفف من الاحتقان الرياضي المتعصب وتعيد للإعلام الرياضي توازنه وذوقه الرفيع بعيداً عن أشباه الإعلاميين ممن يبحثون عن الشو الإعلامي أو التسويق الإعلاني لحساباتهم فقط.

#أكسجينيات : يتفاعل الأكسجين مع النيتروجين في الهواء بفعل ضربة (طاقة) البرق الهائلة لزيادة خصوبة الأرض، كذلك نحتاج لضربة (طاقة) للإعلام الرياضي لنستمتع برياضتنا داخلياً وخارجياً.

بقلم : مفرح الغامدي

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