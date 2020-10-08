مفتي السعودية يوضح حكم الكمامة للمحرم

أكد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن ارتداء المحرم الكمامة لا يترتب عليه فدية.
وقال إن "الكمام الذي لا يغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزءا منه إذا احتاج المحرم إلى لبسه، لا يترتب على لبسه فدية".
يذكر أن السعودية سمحت للمعتمرين بزيارة الأماكن المقدسة ضمن اشتراطات معينة، تراعي ظروف الحد من تفشي فيروس كورونا.
المصدر: RT
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