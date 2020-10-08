المدعي العام العسكري بطرابلس: وكيل وزارة الصحة غادر البلاد بجواز مزور 

أعلن مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس، أن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق والمسؤول عن جهاز الطب العسكري محمد هيثم، هرب إلى خارج العاصمة بجواز سفر مزور عبر تمثيل دور جريح حرب.

وورد في بيان عن المكتب: "تقديرا للمسؤولية فقد منح هيثم إذنا بالسفر ولمرة واحدة بناء على طلبه وذلك شأنهم مع كل مسؤول مطلوب عندهم وممنوع من السفر مع تحديد منفذ معيتيقة فقط للسفر ولم يأذنوا له بالمغادرة من أي مكان آخر، مشيراً إلى أنه لم يخرج بالموعد المحدد وفضَّل البقاء لأسباب يجهلونها حتى وردت إليهم معلومات تفيد هروبه خارج طرابلس"، مؤكدا على "أنهم لا يتحملون المسؤولية بل هي مسؤولية الجهات الضبطية الأخرى".

وهاجم البيان وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، حيث أشار إلى أن بومطاري قصر في حق منتسبي المؤسسة العسكرية بداية من عدم تنفيذه للقرارات ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية ومنها القرار رقم 441 بشأن زيادة مرتبات المدنيين بالجيش.