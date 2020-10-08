نائب رئيس السيادة السودانى يؤكد الالتزام بالجداول الزمنية لاتفاق السلام

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى، رئيس فريق الحكومة فى مفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو، التزام الحكومة بتنفيذ الجداول الزمنية لمصفوفة اتفاق السلام، متوقعا أن تظهر الأيام القادمة نتائج مبشرة للشعب السودانى.





ووصل دقلو اليوم الخميس إلى الخرطوم قادما من جوبا، يرافقه مفاوضو الحركات المسلحة لتنفيذ مصفوفة اتفاق السلام، بعد المشاركة فى توقيع اتفاق الاتفاق بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، يوم السبت الماضى فى جوبا.

وأشار دقلو -فى مؤتمر صحفى فى مطار الخرطوم- إلى "كسر الجمود والتصافى" مع عبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية – شمال"، متعهدا بتحقيق السلام مع الحلو وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة "جيش تحرير السودان".

وأكد للشعب السودانى، انتهاء عهد الحروب والدخول لمرحلة البناء والتنمية، مرحبا بعودة مفوضى الحركات المسلحة للخرطوم لتنفيذ مصفوفة اتفاقية السلام.

وتقدم بالشكر لحكومة وشعب دولة جنوب السودان وخاصة الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت، وفريق الوساطة، والمساهمين فى اتفاق السلام.

من جانبه، قال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال – جناح مالك عقار) إن هذا اليوم يؤسس لمرحلة جديدة باتحاد القوى التى قامت بالثورة والتغيير وهى متنوعة.

وأكد أن عودة مفوضى قادة الحركات المسلحة هدفها الانضمام إلى صف الشعب السودانى لتحقيق مطلبه فى السلام، مشيرا إلى الشراكة الفعلية للحكومة الانتقالية مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام.

وأشاد بالدور الرئيسى الذى لعبه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو لتحقيق السلام، لافتا إلى لقاء دقلو مع عبد العزيز الحلو بجوبا لإكمال السلام الشامل.

وطالب بطى صفحة الحروب والعمل من أجل تنمية هذه البلاد، واعدا الشعب السودانى بتحسن الأوضاع الاقتصادية.