ووصل دقلو اليوم الخميس إلى الخرطوم قادما من جوبا، يرافقه مفاوضو الحركات المسلحة لتنفيذ مصفوفة اتفاق السلام، بعد المشاركة فى توقيع اتفاق الاتفاق بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، يوم السبت الماضى فى جوبا.
وأشار دقلو -فى مؤتمر صحفى فى مطار الخرطوم- إلى "كسر الجمود والتصافى" مع عبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية – شمال"، متعهدا بتحقيق السلام مع الحلو وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة "جيش تحرير السودان".
وأكد للشعب السودانى، انتهاء عهد الحروب والدخول لمرحلة البناء والتنمية، مرحبا بعودة مفوضى الحركات المسلحة للخرطوم لتنفيذ مصفوفة اتفاقية السلام.
وتقدم بالشكر لحكومة وشعب دولة جنوب السودان وخاصة الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت، وفريق الوساطة، والمساهمين فى اتفاق السلام.
من جانبه، قال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال – جناح مالك عقار) إن هذا اليوم يؤسس لمرحلة جديدة باتحاد القوى التى قامت بالثورة والتغيير وهى متنوعة.
وأكد أن عودة مفوضى قادة الحركات المسلحة هدفها الانضمام إلى صف الشعب السودانى لتحقيق مطلبه فى السلام، مشيرا إلى الشراكة الفعلية للحكومة الانتقالية مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام.
وأشاد بالدور الرئيسى الذى لعبه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو لتحقيق السلام، لافتا إلى لقاء دقلو مع عبد العزيز الحلو بجوبا لإكمال السلام الشامل.
وطالب بطى صفحة الحروب والعمل من أجل تنمية هذه البلاد، واعدا الشعب السودانى بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس السيادة السودانى يؤكد الالتزام بالجداول الزمنية لاتفاق السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.