استمرار التعليم عن بعد فى السعودية لنهاية العام بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعوية، أمس الأربعاء، تسجيل 468 ‏حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى المملكة إلى 337 الفا و711 إصابة. وذكر بيان أصدرته الصحة السعودية، وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 323 ألفا و208 حالات بإضافة (596) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ إجمالى الوفيات جراء الفيروس 4947 حالة، بإضافة 24 حالة وفاة جديدة.

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