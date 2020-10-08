تونس تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس عن تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 10.2%.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للتحاليل المنجزة منذ شهر فبراير ولغاية السابع من أكتوبر الحالي، بلغ 262879 تحليلا، وأن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 26899.

وأضافت، أنه تم تسجيل إجمالي وفيات بلغ 409 وفيات.

وأكدت الوزارة أن العدد الإجمالي للراقدين في المستشفيات أصبح 1294 حالة، منهم 129 في العناية المركزة، و53 يخضعون للتنفس الصناعي.