أكدت النيابة العامة أن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تعزز سبل الشراكة العدلية، ولا يُسمح بمزاولتها إلا بعد تلبية الاشتراطات المطلوبة.
وأوضحت أن الشخص الذي ينتحل صفة محام أو يمارس المهنة خلافاً لأحكام النظام يعاقب بالسجن لمدة عام أو دفع غرامة 30 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.
وأشارت إلى أن العقوبات تنطبق أيضاً على المحامي الذي يمارس المهنة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة العامة تحذر من انتحال صفة المحامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.