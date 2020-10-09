السودان : وفاة الأمين العام لنيباد فى حادث سير

نعى رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، الدكتور حسن عبدالعاطى، ‬الأمين العام للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا "نيباد"، الذى توفى اليوم إثر حادث سير، على طريق يربط بورتسودان "شمال شرق السودان"، مع عطبرة فى ولاية نهر النيل شمال الخرطوم.





والدكتور حسن عبد العاطى هو الأمين العام للمنتدى المدنى القومى فى السودان، وأستاذ الجغرافيا فى جامعة الخرطوم، وأحد أبرز الرموز المؤسسة لقوى إعلان الحرية والتغيير "الحاضنة السياسة للحكومة السودانية". وذكر رئيس الوزراء السودانى، فى بيان مساء اليوم الخميس، أن "المناضل حسن عبد العاطى توفى إثر حادث مرورى، وهو فى مهمة وطنية للمساهمة فى إطفاء الأزمة المشتعلة فى شرق السودان". وكان والى البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراى، استقبل اليوم عبد العاطى، حيث بحثا إنشاء نقطة ارتكاز لآلية "نيباد" فى البحر الاحمر.

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