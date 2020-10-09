سعد الحريرى : أنا مرشح محتمل لرئاسة حكومة لبنان لوقف الانهيار الاقتصادى

وقال الحريرى لقناة "إم تى فى" المحلية: "حكما أنا مرشح... سعد الحريرى لن يقفل الباب أمام الأمل الوحيد الموجود أمام لبنان لوقف هذا الانهيار".

وأضاف: "أنا مستعد للقيام بجولة من الاتصالات السياسية خلال هذا الأسبوع إذا كان كل الأفرقاء السياسيين ما زالوا متفقين على البرنامج" الذى تمت مناقشته مع ماكرون.

ومن المزمع أن يجرى الرئيس اللبنانى ميشال عون الخميس المقبل مشاورات نيابية لتكليف رئيس وزراء جديد.

وكانت حكومة الحريرى استقالت تحت ضغط الشارع فى الخريف الماضى بعد اندلاع احتجاجات حاشدة للمطالبة بإصلاح طبقة سياسية متهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

كما استقالت الحكومة التى أعقبتها وترأسها حسان دياب، بعد الانفجار الضخم فى بيروت.