وقال الحريرى لقناة "إم تى فى" المحلية: "حكما أنا مرشح... سعد الحريرى لن يقفل الباب أمام الأمل الوحيد الموجود أمام لبنان لوقف هذا الانهيار".
وأضاف: "أنا مستعد للقيام بجولة من الاتصالات السياسية خلال هذا الأسبوع إذا كان كل الأفرقاء السياسيين ما زالوا متفقين على البرنامج" الذى تمت مناقشته مع ماكرون.
ومن المزمع أن يجرى الرئيس اللبنانى ميشال عون الخميس المقبل مشاورات نيابية لتكليف رئيس وزراء جديد.
وكانت حكومة الحريرى استقالت تحت ضغط الشارع فى الخريف الماضى بعد اندلاع احتجاجات حاشدة للمطالبة بإصلاح طبقة سياسية متهمة بالفساد وعدم الكفاءة.
كما استقالت الحكومة التى أعقبتها وترأسها حسان دياب، بعد الانفجار الضخم فى بيروت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعد الحريرى : أنا مرشح محتمل لرئاسة حكومة لبنان لوقف الانهيار الاقتصادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.