ترامب يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا

وجاء فى بيان للبيت الأبيض: "الوضع فى سوريا، وخاصة الأفعال التى أقدمت عليها حكومة تركيا بتنفيذ هجوم عسكرى على شمال شرق سوريا، تقوض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعرض المدنيين للخطر، كما تستمر فى تشكيل تهديد غير عادى على الأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأضاف: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فى 14 أكتوبر 2019 يجب أن تبقى سارية بعد 14 أكتوبر 2020 لمدة سنة واحدة".
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