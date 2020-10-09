حديث الأمير بندر إضأة للتاريخ

ربما هنالك من يقول أن حديث سمو الأمير بندر بن سلطان إلى الإعلام بهذه الشفافية والدقة قد جاء متاخرًا. ولكن كثير من الحقائق تضيع أو تتلاشى في دروب السياسات الدولية لاعتبارات شتى ومن ضمن هذه الاعتبارات أن المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت تتبع نهجًا ثابتًا في مواقفها إزاء القضية الفلسطينية نهجًا لا يخضع للمنافع أو المكاسب السياسية. لقد أختطت المملكة سياستها منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه إزاء قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية عادلة تمس صميم المباديء القومية والإسلامية للامة العربية والإسلامية فلم تكن في يوم من الأيام تحسب حسابًا للكسب الإعلامي أو المزايدة السياسية ومن هذا المنطلق تأخر حديث الأمير بندر بن سلطان طويلًا عن الرأي العام وهو الخبير والسفير المتمرس في أهم عاصمة من عواصم صناعة القرار العالمي واشنطن. لقد أوضح الأمير بندر بأن القضية الفلسطينية حاضرة في كل عهود ملوك السعودية وبقيت المملكة داعمة لها على كل الأصعدة لكن الحقيقة المؤلمة التي كشفها الأمير أن علة فشل الفلسطينيون يكمن في قياداتهم الفاشلة والتي لم تكن بحجم تطلعات وآمال الشعب العربي والفلسطيني إذ كانت دومًا تقف في المكان الخطأ وفي التوقيت الخطأ بل إن الإنقسام الفلسطيني والصراع على المغانم جعل من هذه القيادات عبئًا على شعبها وعلى المنطقة فهي دومًا لا تفكر بطريقة صحيحة نحو قضيتهم التي تعتبر أطول قضية تحرر وطني واستقلال ربما هي الوحيدة من تلك القضايا التي بقيت تراوح في مكانها لمدة سبعين عامًا بسبب السلوك السياسي لهذه القيادات التي أضاعت فرص عديدة أتيحت أمامها مثلما ذكر الأمير بندر. لا أريد أن أكرر ما جاء من مضامين لحديث بندر بن سلطان فهو بمثابة إضأة مهمة جدًا لزوايا معينة من تاريخ المنطقة والقضية الفلسطينية ومواقف المملكة إزاؤها. أراد الأمير بندر بن سلطان أن يوضح هذه الحقائق أولًا للشعب السعودي والعالم قبل أن يغادرنا التاريخ وربما يتم إغفالها أو تشويهها ولذلك تحدث الأمير والسفير بالحقائق الموثقة وبإسلوب يرتكز على التوضيح وتبيان حقيقة المواقف وهذا هو نهج قيادتنا الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وسيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله ودامت مملكتنا ترفل بالعز والفخر وهي سندًا دائمًا لقضايا الحق والعدل والانصاف.

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