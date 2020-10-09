“التجارة” تتوعد المحلات التجارية التي ترفض قبول العملات الورقية والمعدنية بالمحاسبة

توعدت وزارة التجارة، المنشآت التجارية التي ترفض قبول العملات الورقية أو المعدنية بحجة مكافحة فيروس “كورونا”، بالمحاسبة.

وأوضحت الوزارة أنها لاحظت قيام بعض المحلات التجارية بوضع لوحات بشكل صريح وواضح تفيد بامتناعها عن قبول العملات الورقية أو المعدنية، وذلك للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة في تعميم إلى مجلس الغرف السعودية، أن التوجيهات الصادرة سابقا بقصر قبول الدفع عبر الوسائل الإلكترونية فقط وعدم قبول العملات الورقية والمعدنية بداعي مكافحة “كورونا”؛ لم تعد قائمة.

وأبانت أن نظام النقد العربي السعودي منح العملات القوة القانونية والإبرائية، ومنحها صفة التداول القانوني لتسديد الديون والالتزامات، وذلك يأتي لاحترام العملة الوطنية باعتبارها أحد مظاهر سيادة الدولة، وتعزيز الثقة فيها.

من جانبه، وجه مجلس الغرف، كافة المحلات التجارية والمؤسسات والشركات والأسواق بقبول العملات الورقية والمعدنية، وعدم رفضها، مع الحرص على التعامل معها وفقاً للإجراءات الاحترازية.